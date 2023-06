Udbredt brug af ugyldige samtykker og mangelfuld information til kræftpatienter

Ifølge sygehusjournalen havde kræftpatientens søn i telefonen accepteret, at Aarhus Universitetshospital (AUH) ikke kunne operere faren for endetarmskræft inden for de maksimale ventetider. Derfor mente sygehuset ikke, at behandlingsgarantien var overtrådt.

Men Styrelsen for Patientklager var ikke enig.

Ventetidsreglerne er overtrådt, for sønnens samtykke fjerner ikke hospitalets pligt til at give den kræftsyge patient et konkret tilbud om at blive opereret til tiden på et andet sygehus.