To gange årligt afholdes der indfødsretsprøver, som skal bestås for i sidste ende at kunne opnå dansk statsborgerskab.

Én af betingelserne for at få dansk statsborgerskab er, at man har bestået indfødsretsprøven.

Læs mere om prøven her:

4.793 personer var tilmeldt den seneste indfødsretsprøve, der blev afholdt onsdag 31. maj 2023. Den blev afviklet på 46 sprogcentre over hele landet.

Indfødsretsprøven afholdes to gange årligt - i juni og november.

Man skal som udlænding have bestået indfødsretsprøven for at kunne søge om dansk statsborgerskab.

Ved at bestå prøven dokumenterer deltagerne, at de har kendskab til danske samfundsforhold, dansk kultur og historie.

Ansøgerne har tre kvarter til at besvare prøven, der består af 45 spørgsmål.

35 af spørgsmålene er udarbejdet på baggrund af læremateriale, der stilles gratis til rådighed.

Fem af spørgsmålene vedrører aktuelle emner og kan omhandle for eksempel politiske eller kulturelle begivenheder. Fem af spørgsmålene vedrører danske værdier og kan omhandle ytringsfrihed, ligestilling eller forholdet mellem religion og politik.

Til alle spørgsmålene hører to eller tre svarmuligheder. Af de 45 spørgsmål skal 36, herunder fire eller fem værdispørgsmål, besvares korrekt for at bestå prøven.

Indfødsretsprøven af 2015 blev etableret som en del af udmøntningen af en aftale fra 5. oktober 2015 om indfødsret mellem Venstre-regeringen og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, De Konservative og Socialdemokraterne.

Indfødsretsprøven skal ikke forveksles med medborgerskabsprøven. At bestå medborgerskabsprøven er en af betingelserne for at få permanent opholdstilladelse i Danmark.

Det koster 847 kroner at tilmelde sig indfødsretsprøven.

Består man ikke prøven, er det muligt at gå op til en ny i næste prøvetermin. Det kræver, at man betaler igen.

Kilder: Udlændinge- og Integrationsministeriet, Integrationsviden.dk.