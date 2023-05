Helsingør Byråd vil male Simon Spies-maleri over

Murmaleriet er flere gange blevet udsat for hærværk efter en DR-dokumentar om stifteren af Spies Rejser - Simon Spies - sidste år.

Her fortalte tidligere ansatte, hvordan Spies betalte dem for sex og at få lov til at udøve vold imod dem.

Tirsdag aften har byrådet skulle diskutere forslaget om at male maleriet over i stedet for at udbedre skaderne. Michael Matthiesen er blandt dem, som stemte for forslaget.

- Vi mener at ved at male det over, så skaber vi et nyt lærred. Det vil vi give de unge mennesker mulighed for at male på i fremtiden, siger han.