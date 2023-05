Parter i udbyttesag stævnes for manglende betaling af 650 millioner

Denne påstand er dog ikke korrekt, mener Skattestyrelsen, som derfor gør indsigelser mod den.

Forligsaftalen er en del af et større sagskompleks, hvor sagen mod Sanjay Shah - der ligeledes er tiltalt for sin rolle i udbyttesagen - også indgår.

I sagen mod Shah blev det for to uger siden afgjort, at han skal betale den danske stat 1,25 milliarder dollar. Det svarer til 8,5 milliarder kroner.

Det afgjorde en domstol i Dubai.

Sanjay Shah har anket den afgørelse.