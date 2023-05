Millionudgift for transport til Kosovo-fængsel skaber frustrationer

Justitsministeren understreger, at det endnu ikke er muligt at lave ”konsoliderede økonomiskøn” for udgifterne ved transporten.

- Det er et cirkus, og vi er af mange grunde, mest principielle, kritiske over for aftalen, siger retsordfører Zenia Stampe (R) til Berlingske.

- Men jeg tror også, at mange vil spørge, om det er klogt at bruge i alt 65 millioner af skatteborgernes penge på transport til fængslet i Kosovo, siger hun.

Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen, mener, at det er voldsomt at bruge 3,5 millioner kroner til at flyve pårørende til indsatte på besøg i fængslet i Kosovo.

- Vi skal sikre os, at kriminelle udlændinge belaster staten mindst muligt.