»Stram«, »skrabet« eller »en stor investering«? Regionernes økonomi er på plads

På pressemødet bebudede statsministeren, at Danmark »skal have verdens bedste sundhedsvæsen«. Netop den sætning irriterer professor i sundhedsøkonomi Jes Søgaard.

»Med pressemødet tidligere på ugen vil befolkningens forventninger til sundhedssystemet buldre opad. Men de penge begynder først for alvor at rulle ind i 2026. Den aftale, der er indgået nu, er ligeså stram og skrabet som sidste år,« siger Jes Søgaard fra Syddansk Universitet.

Han anerkender, at inflationen lige nu dikterer de overordnede rammer for, hvor mange penge det er forsvarligt at give til eksempelvis sygehusdriften.

»I en periode med høj inflation giver det mening at have en stram finanspolitik, men reelt taler vi om, at regionernes driftsbudget øges med 1,1 mia. kr. Det kan måske lige dække den demografisk udvikling, som er markant disse år. Vi bliver flere danskere og flere ældre. De store årgange er fyldt eller fylder 80 år nu, og så stiger risikoen for sygdomme.«

Jes Søgaard mener også, det kan blive svært at spare 300 mio. kr. på administration.

»Det lyder godt at spare på administrationen, men man risikerer at fodre hunden med egen hale. Det nytter ikke, hvis lægerne og sygeplejerskerne får øget deres administrative arbejde.«

I den nye aftale er der afsat lidt flere penge end sidste år til såkaldte anlægsmidler, så eksempelvis bygninger i dårlig forfatning og gamle it-systemer kan friskes op. Et nøk i den rigtige retning, siger Lægeforeningen. Dog langt fra nok:

»Det kan få konsekvenser for produktiviteten og dermed give længere ventelister og faldende kvalitet i behandlingen. Det kan blive endnu dyrere at rette op på,« siger formand for lægeforeningen Camilla Rathcke.

Jyllands-Posten har forgæves forsøgt at få et interview med Nicolai Wammen.