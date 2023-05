Den 18-årige Amalie Breitenstein traf et valg for fire måneder siden. Hun slettede de sociale medier Snapchat og Tiktok.

Hun er en af de elever fra Aarhus Statsgymnasium, som Jyllands-Posten har bedt sætte ord på deres digitale liv. For tiden har politikere nemlig travlt med at sige, at de er bekymrede for børn og unges brug af mobiltelefoner og sociale medier.