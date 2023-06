04/06/2023 KL. 14:00

Dette er en opfordring til nutidens forældre om at sænke skuldrene – og begå fejl

Danske forældre burde sænke skuldrene og acceptere, at de ikke kan kontrollere alt, og at de faktisk også bør begå fejl – både for deres egen og for børnenes skyld. Det mener psykologiprofessor og rektor Lene Tanggaard, som besluttede at skrive en bog til nutidens forældre, efter at hun havde set, hvor usikre mange af dem er.