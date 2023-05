»Krøllede hjerner og nørder« skal løse den kollektive trafiks problemer

»Der er brug for en kortlægning af borgernes transportbehov og for at få et udviklingskatalog over nye kollektive tilbud. Der er brug for at få sammentænkt mulighederne, fordi vi skal sikre, at uddannelsessøgende kan komme til deres studier uden brug af bil og uden at være nødt til at have et kørekort. Og så skal vi sørge for, at ældre kan komme til deres aktiviteter.«

»Derfor skal vi tænke ud af boksen,« siger transportministeren, der understreger, at en af hovedopgaverne for den kollektive trafik er at binde Danmark bedre sammen.

Han har store forventninger:

»Vi sætter krøllede hjerner og nørder sætter sammen i et rum, og så har de helt frie rammer til at komme med deres anbefalinger. Jeg er meget spændt på at høre, hvad de kommer frem til,« lyder det.