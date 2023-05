Kampen om fremtiden for den kollektive trafik i Danmark fortsætter.

Oven på corona og en voldsom inflation står trafikselskaberne med et hul i økonomien på 1,1 mia. kr. De havde håbet at få lov til at hæve billetpriserne før sommerferien for på den måde at få flere penge i kassen, men regeringen siger nej i et svar til de kommuner og regioner, der står bag især den kollektive busdrift.