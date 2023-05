Elevers trivsel i folkeskolen falder til laveste niveau i ni år

Det skriver Børne- og Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse.

- Det er ikke muligt på baggrund af trivselsmålingen at pege på årsagen til, at færre elever er glade for gå i skole i dag, noterer ministeriet.

Det er den laveste andel siden skoleåret 2014/2015. Her lå andelen af elever med den højeste generelle trivsel på 92,3 procent.

Målingen er udviklet på baggrund af anbefalingerne fra en ekspertgruppe, som blev nedsat af ministeriet i 2014.

Målingen foregår med et elektronisk spørgeskema.