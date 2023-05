En række partier til højre for regeringen mener, at der skal være en voksen inde over, når et ungt menneske under 18 år skal have en abort.

På 50-års-dagen for den fri abort har regeringen onsdag eftermiddag meldt ud, at den vil sænke aldersgrænsen for fri abort uden forældres samtykke fra 18 år til 15 år.

Men det vækker opstand hos nogle partier.