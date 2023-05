Byret afviser at koble fynsk knivoverfald til bandekonflikt

Mens en 25-årig mand er blevet idømt seks års fængsel for et knivoverfald i Odense, er sagen endt med frifindelse for flere andre i sagen.

Det står klart, efter at Retten i Odense tirsdag har afsagt skyldkendelse og onsdag har udmålt straffe i sagen.

Der var otte tiltalte. Den 25-årige Ahmad Mahmoud Salem var som den eneste tiltalt for drabsforsøg ved at have overfaldet en 27-årig mand med kniv og får altså seks års fængsel.