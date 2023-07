På et år er antallet af offentlige ladestandere i Danmark tæt på at være blevet fordoblet.

Alligevel afslører et danmarkskort, at der stadig er store bare pletter i Danmark, hvor det er svært at få sin elbil ladet op, hvis man ikke selv gør det derhjemme. Og det afslører en helt klar tendens, når man kigger på mulighederne for at få sin elbil ladet op – afhængigt af om man bor i storbyen eller på landet.