Denne artikel er et forsøg på at hjælpe dig, som gerne vil bruge mindre tid på at se på en skærm.

Psykolog Ulrik Lyngs, Oxford University, mener, at mange af os har brug for at lære digital selvkontrol. Og han har fem bud på, hvordan du kan nå dertil.

Lyngs er kognitiv psykolog, og så er han gæsteforsker på Oxford Universitys Department of Computer Science, hvor han forsker i digital selvkontrol, og som en del af sin forskning afholder han workshops i digital distraktion.