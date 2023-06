Tv-darlingen der vandt livet tilbage

Claus Elgaard blev ansat på TV 2 tilbage i 1991, hvor han skiftede fra Danmarks Radio.

Siden tog hans sportsjournalistiske karriere fart, og han var vært på TV 2’s sportsudsendelser og fungerede som kommentator, indtil han sagde jobbet op.

Ludomanien tog overhånd. I 2008 overvejede han i et kort moment at gøre en ende på livet. Men der var for mange ting, som han ikke ville sige farvel til.

»Det var en kraftig reaktion lige her og nu. Jeg er helt sikkert glad for at leve. I min pung har jeg et citat fra en sang af Jørn Mader og Lasse Helner liggende ”Det er godt at være til. Man skulle aldrig være andet”«, fortalte han til BT i 2019.

Barn af en ludoman