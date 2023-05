Lodsejere vinder sag: Fredning af Stevns Klint er ugyldig

Sådan lød det i afgørelsen tilbage i 2021.

Fredningen skulle give de bedste forudsætninger for at beskytte området og give offentligheden god tilgængelighed, lød begrundelsen.

Retten i Roskilde finder tirsdag, at Stevns Klint er fredningsværdigt, men at der ikke er fremlagt tilstrækkelig dokumentation, der begrunder, at fredningen er nødvendig for at beskytte området.

Derfor lød dommen tirsdag på, at fredningen ikke er gyldig i sin helhed.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal desuden betale 220.000 kroner i sagsomkostninger til statskassen, skriver Sjællandske Nyheder.