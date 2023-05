Anklager går efter anbringelsesdom for skyderi i Field's

Når retssagen mod en 23-årig mand, som er tiltalt for skyderiet i indkøbscenteret Field’s i juli sidste år, går i gang 12. juni, går anklagemyndigheden efter, at han skal idømmes en anbringelsesdom.

Det skriver anklagemyndigheden ved Københavns Politi på det sociale medie Twitter.

- Anklagemyndigheden har nu tilkendegivet over for den tiltalte og hans forsvarer, at man vil kræve ham dømt til anbringelse på Sikringsafdelingen i Slagelse uden en fastsat tidsgrænse for anbringelsen, lyder det.