Kommission ser potentiale til 4500 fuldtidsjob blandt 200.000 udsatte

- For det første vil vejen til flere ordinære løntimer typisk gå via småjob og job på nedsat tid for mange i målgruppen. For det andet er det ikke alle i målgruppen, der forventes at magte et job på fuld tid på den lange bane.

Kommissionen ser også anbefalingerne som en måde at bryde social arv.

- Der er imidlertid andre gode grunde til at have fokus netop på denne gruppe: nemlig de udsatte voksnes børn, der får mulighed for at se mor og far gå på arbejde og tjene en rigtig løn hjem.

- Det handler om at bryde fødekæden fra udsat ung til voksen på kanten afsamfundet – og øge den sociale mobilitet, lyder det i rapporten.

Rapporten ”Nye reformveje 3” med undertitlen ”Nye veje for udsatte unge og voksne” er det tredje og sidste sæt anbefalinger fra Reformkommissionen.