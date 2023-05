25/05/2023 KL. 05:00

Hvert andet barn har haft en ubehagelig oplevelse på nettet

Selvom over halvdelen af børnene i en ny undersøgelse har haft ubehagelige oplevelser på nettet, fortæller de det ikke altid til deres forældre, ligesom de synes, at de selv har ansvaret for at beskytte sig. Børnene har opgivet de voksne, mener Børns Vilkår og Red Barnet, der vil have politisk handling. Ministeren vil se nærmere på aldersgrænser.