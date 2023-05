København mister tre milliarder efter fejlslagne investeringer

Berlingske har tidligere afdækket, at kommunen forventede at tabe på sine investeringer i 2022 på grund af usikre finansielle markeder.

Det har kommunen med globale faktorer som krigen i Ukraine og coronapandemien ikke været alene om.

Ifølge Jyske Bank faldt aktiekurserne i 2022 globalt med omkring 17 procent, mens det danske C25-index faldt med 14 procent.

Faldet i kassebeholdningen betyder ifølge avisen, at når året er omme, vil kommunen have cirka 5000 kroner mindre per borger til rådighed.