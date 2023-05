Danmark har taget lidt over halvdelen af lovede kvoteflygtninge

Det betød, at Danmark forpligtede sig til 31 kvoteflygtninge i 2019 og sagde ja til 200 om året de efterfølgende år.

Ifølge UNHCR, som er FN’s flygtningeorganisation, har Danmark sat så snævre kriterier, at det reelt ikke er muligt for organisationen at finde nok flygtninge.

Det siger Elisabeth Arnsdorf Haslund, som er regional talsperson for UNHCR i norden og de baltiske lande til Politiken.

- Med så mange flygtninge rundt om i verden, der har desperat brug for en kvoteplads, appellerer UNHCR til Danmark om at genbosætte kvoteflygtninge fra flere lande og udvide sine udvælgelseskriterier, siger hun.