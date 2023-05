Femårig dreng reddet op af underjordisk container

Men beredskabet måtte rykke ud, da det ikke var muligt for drengens far at få ham op af containeren.

Der er tale om affaldscontainer, som står udenfor.

Hovedstadens Beredskab har delt billeder af den container, som drengen faldt i, på det sociale medie Twitter.

Her kan man se, at der er tale om en container, som har en låge, der kan løftes op og ned. Derefter er der hul ned til selve containeren under jorden.