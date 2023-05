Han er verdenskendt for sine enkle og genkendelige motiver som en stue, et vindue, en dør eller en kvinde, gerne set fra ryggen.

Han var en af de fremmeste danske kunstnere i slutningen af det 19. århundrede og i begyndelsen af det 20. århundrede.

Om hvorfor han især har malet interiør, sagde Hammershøi i et interview med tidsskriftet ”Hver 8. Dag” i 1907 at:

- Det er saa vanskeligt at sige. Det er kommen ganske af sig selv. Og saa er det jo moderne nu, alle Folk vil have Interiører, nu vil de ikke have andet omtrent; naar jeg maler et Landskab, kan jeg i Reglen ikke sælge det, lød det fra maleren ifølge auktionshuset Bruun Rasmussen.

Hammershøi-maleriet, som blev solgt natten til onsdag, har hængt på væggene i den selvsamme lejlighed i Strandgade, som er afbilledet på maleriet.