16/05/2023 KL. 19:00

Forfra og om igen. Region Midtjylland erkender fejl og udarbejder helt ny redegørelse til Sundhedsstyrelsen i kræftsag

Sundhedsminister Sophie Løhde (V) er bekymret for, at kræftsagen fra AUH underminerer tilliden til sundhedsvæsenet. Umiddelbart får kritik om ulovlige instrukser ikke konsekvenser for afdelingsledelsen, oplyser AUH.