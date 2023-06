03/06/2023 KL. 11:30

Det gik, som forskeren havde frygtet, da en måneds faste var overstået

Da Jyllands-Postens test af tre forskellige fastekure begyndte for en måned siden, var der seks deltagere. Nu er der fire tilbage. Da de blev scannet, kom der et resultat, som lektor Mette Hansen fra Institut for Folkesundhed havde forudset.