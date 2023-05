Sag om fem års fængsel for voldtægt skal gå om i byret

Sagen sendes retur til Retten i Holstebro, der skal behandle sagen på ny. Det var denne byret, som i marts kom frem til, at den 19-årige skulle straffes med fem års fængsel for voldtægt og frihedsberøvelse af kvinden.

Han har forklaret, at han havde set den pågældende kvinde i husets have, og den 25. juli omkring klokken 01.30 gik han ind i huset for at voldtage hende.

Med sig havde han gaffatape, og den brugte han til at tape hendes hænder og fødder sammen med, hvorefter den to timer lange frihedsberøvelse og voldtægten begyndte.