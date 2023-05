Danmark har indgået sjældent forlig: Dreng var bæltefikseret i timevis

Inden sagen nåede til Menneskerettighedsdomstolen, blev den behandlet i by- og landsretten i Danmark og til sidst i Højesteret.

Alle tre instanser kom frem til, at bæltefikseringerne var lovlige.

Men den opfattelse havde drengen og hans advokat altså ikke. Derfor gik de videre med sagen.

- Det har været hårdt for ham at opleve de nederlag. Men ligeså hårdt det har været, ligeså fantastisk er det for ham nu at se, at den danske stat gerne vil anerkende, at det, han var udsat for, var i strid med menneskerettighedskonventionen.

- Man får ikke nødvendigvis nogen anerkendelse i forbindelse med et forlig. Men det har han fået. Han får både anerkendelse og penge i hånden, siger Tobias Stadarfeld Jensen.

I sin orientering skriver Sophie Løhde, at flere forhold ligger til grund for regeringens beslutning om at indgå forliget.

Herunder er ændringer af psykiatriloven og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis i andre sager på området.

Det er forhold, der taler for, at domstolen ville komme frem til, at tvangsfikseringerne var i strid med menneskerettighederne.