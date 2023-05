- Mange borgere henviser til, at de er vant til at høre militærøvelser, og at det har lydt som kanontorden.

De seismiske rystelser blev målt til en styrke på 2,3 på richterskalaen.

Trine Dahl-Jensen vurderer, at det er usandsynligt, at det er selve rystelserne fra en seismisk hændelse, som gjorde, at flere bornholmere lørdag kunne mærke hændelsen.

Hun vurderer i stedet, at det var noget akustisk, der gjorde, at flere bornholmere lørdag kunne rapportere om rystelser, rumlen og klirren.

- Det er usandsynligt, at det er rystelser fra en eventuel sprængning, som folk har kunnet mærke på Bornholm.

- Vi tror, at det er lyd, der har bredt sig. Vi ved alle, at hvis det for eksempel tordner voldsomt, kan det få ruderne til at klirre. Vi har dog ikke opklaret, hvad der har forårsaget lyden, siger hun.