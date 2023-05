Slut med benzin- og dieseltaxaer indenfor et par år

Samme målsætning har firmaet 4x35, der primært kører i hovedstadsområdet, men også har biler på resten af Sjælland.

Lige nu er omkring 55 procent af dets biler eldrevne, og firmaet regner med at nå målet om 100 procent halvt inde i 2025.

Hos selskabet Viggo, der har taxaer i Storkøbenhavn og Aarhus, behøver man slet ikke bekymre sig om at leve op til nogle krav vedrørende fossile køretøjer.

Siden det blev stiftet i 2019 har alle taxaer nemlig kørt på el. Det forklarer direktør Kenneth Herschel.

- Vi har valgt at køre med elbiler, fordi vi først og fremmest tilbage i 2019 vidste, at mange kunder efterspurgte at blive transporteret fra a til b i elbiler. Derudover er der den logiske fordel for vores klima, at der er et langt mindre CO2-aftryk per kørt kilometer i en elbil.