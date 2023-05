Flere danskere får en kræftdiagnose. Kræftpatienter venter for længe på operation. Sygehusene indkalder for sent til screeningsundersøgelser for kræft.

De bekymrende meldinger står i kø, når det gælder kræft, men nu viser en stor analyse fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP), at der også er stor grund til at glæde sig. Men Kræftens Bekæmpelse slår et skår i glæden.