Anklager: Drabstiltalt taler om drab med stemmer i hovedet

- Jeg har fået at vide af min behandler, at for at bearbejde de her ting skal man sige nogle ting eller skrive det ned, men jeg kan ikke så godt skrive, så jeg siger det.

I andre skjulte optagelser kalder han sig selv ”stjernepsykopat” og angiver, hvordan man skal slippe afsted med drab.

Lægenotater viser, at den 29-årige tidligere har forklaret, at han hører stemmer. Og at han taler med det. Det har han ikke villet tale om i retten, da det ifølge ham ikke har betydning for sagen.

Men specialanklager Bo Bjerregaard vil alligevel vide, om det er stemmer, han taler med på de mange optagelser.

- Nej. Hvis det var, havde jeg nok siddet på psyk (psykiatrisk afdeling, red.) og ikke i fængslet, ikke, svarer den 29-årige.