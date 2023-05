Der er to personlighedstyper – den ene har let ved at faste

Nogle mennesker oplever, at de får mere energi og velvære, når de faster. Andre oplever det stik modsatte: Batterierne bliver flade, og humøret ryger helt ned i kulkælderen.

Overvejer du at faste? Så kan du her få et praj om, hvorvidt fasten vil ende som en succes eller som en fiasko. For det kommer an på, hvilken personlighedstype du er.