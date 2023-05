Mette Malle afbrød populær fastekur: »Jeg er så overrasket over, hvad kuren har gjort ved mig«

Hun havde ikke et mål om at tabe sig. Hun meldte sig for på egen krop at mærke, hvad der sker under den populære 5:2-faste.

Hun har nu fundet svaret.

»Jeg er så overrasket over, hvad kuren har gjort ved mig. Jeg er som regel ikke en person, der giver op, men jeg kan ikke fortsætte på den måde i en måned. Jeg bliver mere og mere sur, og det påvirker hele min familie meget,« lyder det fra Mette Malle, som derfor – inden testperioden er slut – har skrottet fastekuren.

Her forklarer hun, hvordan hun oplevede 5:2-kuren, og hvorfor hun har taget en beslutning, »der godt kan føles som et nederlag«, men som er helt velovervejet, da kuren ifølge hende intet positivt medførte – hverken på energien, vægten eller hendes humør.