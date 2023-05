Indsatte i fængslerne uddanner sig i langt højere grad

- Der er færre, der har et tilbagefald til kriminalitet, og derfor er det så glædeligt med de initiativer, vi har sat i værk med den seneste flerårsaftale, siger Hummelgaard.

Opfylder man de spilleregler, som er i fængslerne, så skal man ifølge ministeren have lov til at tage en arbejdsmarkedsuddannelse - et AMU-kursus - hvor man kan uddanne sig inden for 12 forskellige brancher.

- Min forventning og forhåbning med de tal er selvfølgelig, at vi vil opleve endnu mindre tilbagefald til kriminalitet. Det viser erfaringerne.

Om det så er tilfældet, må tiden vise, understreger han.

Tankegangen er, at man skal hjælpe folk væk fra kriminalitet, og det gør man ved at spore dem ind på at bruge tiden i fængslet aktivt på at forberede sig på et arbejde, når de vender tilbage til samfundet.