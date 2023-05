Professor kritiserer Minkkommission: Det gik for hurtigt

Han peger på, at det er vigtigt for Folketinget at sikre de rette kompetencer ved sammensætningen af en kommission og at undgå urealistiske tidsrammer.

- Ellers er der risiko for, at en kommission når til skæve resultater, siger Jørn Vestergaard.

Professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet Michael Gøtze holdt oplæg om granskningskommissioners styrker og svagheder.

Han er enig i, at det kan diskuteres, om kommissionen har været for streng ved de kritiserede embedsmænd.

- Minksagen er kendetegnet ved, at ti embedsmænd fik kritik. Det er ny rekord. Nu er vi fremme ved, at en række af dem er rullet tilbage. Det rejser forståeligt en diskussion, om man i granskningskommission har været lige streng nok.

Han mener dog, at hastigheden har været en styrke, og at Minkkommissionen i det store hele har fungeret.

- Jeg synes, den har fungeret på mange vigtige parametre. Den har været fokuseret og opfyldt mål som høj fart, siger han.

Og man har før set, at advarsler til embedsmænd er rullet tilbage.

Det samme skete, da Instrukskommissionen afdækkede, at daværende minister Inger Støjberg havde givet embedsmænd en ulovlig ordre.

- Der er ikke noget nyt i, at en kommission ud fra et helhedsperspektiv kritiserer en række embedsmænd, og så er der nogen af dem, der efterfølgende slipper af krogen, fordi man laver individuelle bedømmelser.

- Det er bare sådan, klaveret spiller nogle gange, siger han.