24/05/2023 KL. 05:00

For abonnenter

Forældre vil have stoppet nybyggeri, fordi der ikke er plads til børnene i daginstitutionerne

I flere kommuner er der kommet så mange nye børn, at kommunerne har svært ved at følge med. I landsbyen Lund forsøger forældre at stoppe udstykning af nye grunde, fordi det kniber med at få passet børnene. En række kommuner har udsigt til 20-30 pct. flere børn mellem nul og ni år de næste syv-otte år.