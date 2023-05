12/05/2023 KL. 19:00

Desperat familie advarede Anders Kühnau om forsinket kræftoperation

Regionsrådsformanden afviser, at han vidste, at kræftpatienter fra sygehuset i Skejby blev opereret for sent. Men i december 2022 modtog han en mail, som pegede i den retning.