Den dom valgte Bendtner at anke til landsretten, der torsdag er kommet til samme resultat og har stadfæstet byrettens dom.

Sagen drejer sig om fem situationer i 2020 og 2021, hvor Nicklas Bendtner blev standset af politiet og sigtet for at køre uden kørekort. Selv mente han, at papirerne så at sige var i orden. For han havde nemlig et britisk kørekort.

Det erhvervede han i april 2013, måneden efter at han i Danmark blev dømt for spritkørsel. I forbindelse med dommen blev han frakendt retten til at køre bil i tre år.