Teenager delvist skyldig i terrorsag: Forsøgte at hverve kammerat

Drengen har i sagen været tiltalt for en række anklagepunkter, som alle er omfattet af straffelovens paragraf 114.

Den kendes som ”terrorparagraffen”.

Ud over at have forsøgt at hverve sin kammerat til Feuerkrieg Division kendes den 16-årige skyldig i via den krypterede beskedtjeneste Telegram at have delt blandt andet bombemanualer.

Nævningetinget ved Retten i Holbæk er kommet frem til, at Feuerkrieg Division kan anses for at være en terrorsammenslutning.

Den samme opfattelse har anklagemyndigheden.