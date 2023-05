»Jamen, det er kedeligt at kede sig,« blev der råbt i køkkenet en sen eftermiddag.

Vi, de voksne, forsøgte at stå fast på, at børnene ikke skulle sætte sig med mobiler og iPads for – som man siger – at slå tiden ihjel, indtil der var aftensmad.

Det var en typisk familiekonflikt i en moderne verden, hvor alle har adgang til digitale medier, men samtidig havde udbruddet blotlagt et eksistentielt spørgsmål om, hvad der egentlig er meningen med livet. Vi forsøgte med et ekko fra vores egen barndom om, at det er sundt at kede sig, men det virkede heller ikke i dag.