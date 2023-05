Kontorchef og tre leverandører til Forsvaret frifindes for bestikkelse

Der var efter anklagemyndighedens opfattelse tale om bestikkelse for cirka 125.000 kroner.

Bestikkelsen blev efter anklagemyndighedens opfattelse ydet af tre leverandørvirksomheder til ejendomsstyrelsen.

Tre direktører for henholdsvis et elfirma, et køkkencenter og en malerforretning var således tiltalt for at yde bestikkelsen.

De brugte Forsvarets tilgodehavender hos dem til at købe blandt andet hårde hvidevarer, designermøbler og andre forbrugsgoder, lød det ifølge anklagen.

Formålet var ifølge anklagen at sikre og udbygge leverandørforholdet til ejendomsstyrelsen.