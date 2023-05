En person har mistet livet i bygningsbrand på Bornholm

Bornholms Politi oplyser til Ritzau kort før 13.45 tirsdag, at det for nuværende ikke har fået meldinger om, at der skulle være risiko for, at branden spreder sig.

Politiet oplyser, at branden blev anmeldt klokken 12.52.

Kort før klokken 14.30 oplyser politiet på Twitter, at man fortsat arbejder på stedet.