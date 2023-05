Flise med mosaik af Irmapigen flyttes til nyt sted på Frederiksberg

Venstre-politikeren oplyser, at det var et enigt Miljø- og Trafikudvalg, der nåede frem til beslutningen om at bevare flisen, som dukkede op i april, nogle måneder efter at det blev meldt ud, at butikskæden Irma lukker.

- Jeg tror, at man skal være meget, meget emsig for at mene, at det er et problem, siger han om flisen.

Hovedstadsmediet TV 2 Kosmopol har beskrevet, at forvaltningen lagde op til tre forskellige løsninger.

De to andre muligheder var, at flisen blev fjernet og kunne hentes af skaberne på rådhuset, eller at den skulle bortskaffes efter ”sædvanlig praksis” og eventuelt bortauktioneres til et velgørende formål.

Men nu skal der altså findes et nyt sted i kommunen til flisen.