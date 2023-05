Brand på byggeplads udviklede sort røg i København

Hovedstadens Beredskab skrev på Twitter, at det var byggematerialer, der brændte. Det var nærmere bestemt isoleringsmateriale, fremgår det af et opslag fra DR P4 Trafik på Twitter.

Ingen er kommet til skade i forbindelse med branden, oplyser Københavns Politi.

Branden kom tilsyneladende hurtigt under kontrol.

Klokken 14 skrev Hovedstadens Beredskab, at der kun var efterslukning tilbage, og at der ikke var fare for, at branden spredte sig.

Kort efter klokken 15 skrev Københavns Politi på Twitter, at branden var slukket, og at der ikke længere var røg i området.