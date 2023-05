Hvert eneste optællingsresultat, der blev meddelt under og efter EU-afstemningen i 1993, sendte stemningen på Nørrebro i København i et svimlende fald direkte mod et absolut nulpunkt.

Alligevel forløb de første mange timer af valgaftenen i fred og fordragelighed på Skt. Hans Torv, men pludselig var alt ude af kontrol.