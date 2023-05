Jyllands-Posten arbejder på at få en kommentar fra foreningens advokat.

Skatteminister Jeppe Bruus er kommet bankoforeningerne i møde og overvejer, om reglerne skal forsimples, så bankospillet kan fortsætte:

»Vi er i gang med at kigge på reglerne. For det er vigtigt, at lokale foreninger har mulighed for at spille banko og samle penge ind til foreningen,« sagde han i sidste uge til DR.