”Gamle Ole”, ”juleaften, ”vilde svaner” og selvfølgelig det ekstatiske ”BANKO!” kan snart være fortid i bingo- og bankohaller landet over.

Spillemyndigheden, som er en styrelse under Skatteministeriet, har politianmeldt 38 bingo- og bankoforeninger efter at have igangsat en større undersøgelse af området i 2019.