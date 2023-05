Københavns Lufthavn har haft færre forsinkelser i bededagsweekend

- Lige nu afventer vi situationen og håber, at konflikten løses. Sker det ikke, risikerer vi flere forsinkelser og aflysninger, siger trafikchefen.

Han forklarer, at lufthavnen og Naviair i forvejen arbejder med en stram tidsplan. Derfor kan ganske få sygemeldinger få planen til at vælte.

Særligt torsdag var sygemeldinger stærkt medvirkende til, at tidsplanen skred voldsomt.

Naviair har ikke ønsket at oplyse, hvor mange sygemeldinger selskabet modtager. Selskabet ønsker heller ikke at oplyse, hvor mange fly man regner med at kunne modtage hver dag.

Kristoffer Plenge-Brandt forklarer, at lufthavnen søndag har modtaget en eller flere sygemeldinger, som kommer til at få betydning for antallet af forsinkelser sidst på eftermiddagen.