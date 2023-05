Københavns Lufthavn fortsat ramt af forsinkelser i store bededagsferien

Imens mener flyvelederne, at ekstravagterne har fået et for stort omfang. Flyvelederne har tidligere udtalt, at de har dækket over 1500 ekstravagter det seneste år.

Københavns Lufthavn er ikke direkte indblandet i flyvelederkonflikten, men den har alligevel fyldt meget.

- Konflikten har påvirket os ved, at vi ikke får den kapacitet, som vi har brug for af flyveledelse til at håndtere luftrummet til Københavns Lufthavn, lyder det fra Kristoffer Plenge-Brandt.

Han tilføjer, at der forventes at opstå forsinkelser også søndag, hvor 77.000 passagerer skal igennem lufthavnen.

- Det, vi kigger ind i nu, kan give forsinkelser i morgen tidlig (søndag, red.). Det kan give forsinkelser igen i løbet af eftermiddagen og aftenen.